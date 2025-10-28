Tarkvaraarendaja tasu in India ettevõttes Alteryx ulatub ₹2.27M year kohta taseme Associate Software Engineer puhul kuni ₹7.01M year kohta taseme Lead Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹4.21M. Vaata ettevõtte Alteryx kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Associate Software Engineer
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
33.3%
AASTA 1
33.3%
AASTA 2
33.4%
AASTA 3
Alteryx ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)
33.4% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.40% aastas)
