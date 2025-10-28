Ettevõtete kataloog
Alteryx
Alteryx Projekti Juht Palgad

Mediaanne Projekti Juht tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Alteryx on $189K year kohta. Vaata ettevõtte Alteryx kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025

Mediaan pakk
Alteryx
Project Manager
Kokku aastas
$189K
Tase
Põhipalk
$165K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$24K
Aastat ettevõttes
2-4 Aastat
Aastat kogemust
11+ Aastat
Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.4%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Alteryx ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.4% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.40% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Projekti Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Alteryx in United States on aastase kogutasuga $274,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Alteryx Projekti Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $184,500.

