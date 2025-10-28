Ettevõtete kataloog
Alteryx
Alteryx Finantsanalüütik Palgad

Keskmine Finantsanalüütik kogutasu in United States ettevõttes Alteryx ulatub $134K kuni $191K year kohta. Vaata ettevõtte Alteryx kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025

Keskmine Kogutasu

$152K - $173K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$134K$152K$173K$191K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.4%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Alteryx ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.4% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.40% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Finantsanalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Alteryx in United States on aastase kogutasuga $190,688. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Alteryx Finantsanalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $134,128.

