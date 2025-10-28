Ettevõtete kataloog
Keskmine Kliendi Edu kogutasu in India ettevõttes Alteryx ulatub ₹2.1M kuni ₹2.99M year kohta. Vaata ettevõtte Alteryx kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025

Keskmine Kogutasu

₹2.4M - ₹2.81M
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
₹2.1M₹2.4M₹2.81M₹2.99M
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.4%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Alteryx ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.4% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.40% aastas)



Kõrgeima palgaga Kliendi Edu ametikoha palgapakett ettevõttes Alteryx in India on aastase kogutasuga ₹2,991,697. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Alteryx Kliendi Edu ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹2,096,745.

