Tarkvaraarendaja tasu in Italy ettevõttes ALTEN ulatub €27.5K year kohta taseme Software Engineer I puhul kuni €36.6K year kohta taseme Senior Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Italy kogusumma on €30.3K. Vaata ettevõtte ALTEN kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer I
€27.5K
€27.5K
€0
€0
Software Engineer II
€33K
€33K
€0
€0
Senior Software Engineer
€36.6K
€36.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
