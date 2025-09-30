Tarkvaraarendaja tasu in Canada ettevõttes ALTEN ulatub CA$85.6K year kohta taseme Software Engineer I puhul kuni CA$91.5K year kohta taseme Software Engineer II puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Canada kogusumma on CA$88.4K. Vaata ettevõtte ALTEN kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer I
CA$85.6K
CA$85.6K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.5K
CA$91.5K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
