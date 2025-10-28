Ettevõtete kataloog
ALTEN
ALTEN Andmeteadlane Palgad

Mediaanne Andmeteadlane tasupaketi in Canada kogusumma ettevõttes ALTEN on CA$113K year kohta. Vaata ettevõtte ALTEN kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025

Mediaan pakk
company icon
ALTEN
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
Kokku aastas
CA$113K
Tase
L3
Põhipalk
CA$113K
Stock (/yr)
CA$0
Boonus
CA$0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed ALTEN?
KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes ALTEN in Canada on aastase kogutasuga CA$114,348. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ALTEN Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$113,366.

