  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • New York City Area

AlphaSights Tarkvaraarendaja Palgad kohas New York City Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in New York City Area kogusumma ettevõttes AlphaSights on $150K year kohta. Vaata ettevõtte AlphaSights kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
AlphaSights
Software Engineer
New York, NY
Kokku aastas
$150K
Tase
hidden
Põhipalk
$150K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
2-4 Aastat
Aastat kogemust
5-10 Aastat
Millised on karjääritasemed AlphaSights?

$160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Kaasatud ametinimetused

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes AlphaSights in New York City Area on aastase kogutasuga $203,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte AlphaSights Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in New York City Area on $130,000.

