AlphaSights Palgad

AlphaSights palk ulatub $74,625 kogutasus aastas Turundus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $240,790 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest AlphaSights. Viimati uuendatud: 8/31/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $150K

Full-Stack tarkvarainsener

Toote Disainer
Median $130K
Müük
Median $135K

Värbaja
Median $80.5K
Klienditeenindus
$81.6K
Andmeteadlane
$164K
Juhtimiskonsultant
$119K
Turundus
$74.6K
Projektijuht
$127K
Tarkvaraarenduse Juht
$241K
Riskikapitalist
$83.6K
KKK

The highest paying role reported at AlphaSights is Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $240,790. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlphaSights is $127,400.

