AlphaSense Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Vaata ettevõtte AlphaSense kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/27/2025

Keskmine Kogutasu

₹4.4M - ₹5.33M
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
₹4.06M₹4.4M₹5.33M₹5.67M
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Don't get lowballed

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

AlphaSense ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes AlphaSense in India on aastase kogutasuga ₹5,673,824. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte AlphaSense Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹4,059,719.

