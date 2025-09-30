Ettevõtete kataloog
AlphaSense
AlphaSense Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Delhi Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Greater Delhi Area kogusumma ettevõttes AlphaSense on ₹3.59M year kohta. Vaata ettevõtte AlphaSense kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
AlphaSense
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Kokku aastas
₹3.59M
Tase
Senior Software Engineer
Põhipalk
₹3.09M
Stock (/yr)
₹200K
Boonus
₹299K
Aastat ettevõttes
2-4 Aastat
Aastat kogemust
5-10 Aastat
Millised on karjääritasemed AlphaSense?

₹13.94M

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

AlphaSense ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Kaasatud ametinimetused

Backend tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes AlphaSense in Greater Delhi Area on aastase kogutasuga ₹5,812,456. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte AlphaSense Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Delhi Area on ₹3,092,753.

