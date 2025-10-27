Ettevõtete kataloog
AlphaSense
Tarkvaraarendaja kogutasu in India ettevõttes AlphaSense on ₹3.34M year kohta taseme Senior Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹2.48M. Vaata ettevõtte AlphaSense kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/27/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer I
(Algajate Tase)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹3.34M
₹3.09M
₹99.4K
₹149K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Vaata 1 Rohkem Tasemeid
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

AlphaSense ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Kaasatud ametinimetused

Backend tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes AlphaSense in India on aastase kogutasuga ₹5,791,109. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte AlphaSense Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹2,482,728.

