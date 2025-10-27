Ettevõtete kataloog
Mediaanne Müük tasupaketi in United Kingdom kogusumma ettevõttes AlphaSense on £65.5K year kohta. Vaata ettevõtte AlphaSense kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/27/2025

Mediaan pakk
company icon
AlphaSense
Sales Development Representative
London, EN, United Kingdom
Kokku aastas
£45.4K
Tase
-
Põhipalk
£45.4K
Stock (/yr)
£0
Boonus
£0
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
10 Aastat
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

AlphaSense ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Müük ametikoha palgapakett ettevõttes AlphaSense in United Kingdom on aastase kogutasuga £107,654. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte AlphaSense Müük ametikoha keskmine aastane kogutasu in United Kingdom on £45,377.

