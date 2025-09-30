Ettevõtete kataloog
AlphaSense
  • Palgad
  • Tootejuht

  • Kõik Tootejuht Palgad

  • New York City Area

AlphaSense Tootejuht Palgad kohas New York City Area

Mediaanne Tootejuht tasupaketi in New York City Area kogusumma ettevõttes AlphaSense on $170K year kohta. Vaata ettevõtte AlphaSense kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
AlphaSense
Product Manager
New York, NY
Kokku aastas
$170K
Tase
Product Manager
Põhipalk
$150K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$20K
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed AlphaSense?

$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

AlphaSense ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

AlphaSense in New York City Area میں Tootejuht کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ $215,000 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
AlphaSense میں Tootejuht کردار in New York City Area کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $170,000 ہے۔

Muud ressursid