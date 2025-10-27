Ettevõtete kataloog
AlphaSense
AlphaSense Toote Juht Palgad

Mediaanne Toote Juht tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes AlphaSense on $175K year kohta. Vaata ettevõtte AlphaSense kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/27/2025

Mediaan pakk
AlphaSense
Product Manager
New York, NY
Kokku aastas
$175K
Tase
Product Manager
Põhipalk
$160K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$15K
Aastat ettevõttes
6 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed AlphaSense?
Viimased Palgaandmed
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

AlphaSense ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Toote Juht ametikoha palgapakett ettevõttes AlphaSense in United States on aastase kogutasuga $215,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte AlphaSense Toote Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $170,000.

Muud ressursid