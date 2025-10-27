Ettevõtete kataloog
Keskmine Turundus kogutasu in United States ettevõttes AlphaSense ulatub $116K kuni $168K year kohta. Vaata ettevõtte AlphaSense kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/27/2025

Keskmine Kogutasu

$133K - $151K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$116K$133K$151K$168K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

AlphaSense ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Turundus ametikoha palgapakett ettevõttes AlphaSense in United States on aastase kogutasuga $168,479. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte AlphaSense Turundus ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $115,651.

Muud ressursid