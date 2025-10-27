Ettevõtete kataloog
AlphaSense
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Finantsanalüütik

  • Kõik Finantsanalüütik Palgad

AlphaSense Finantsanalüütik Palgad

Keskmine Finantsanalüütik kogutasu in India ettevõttes AlphaSense ulatub ₹582K kuni ₹815K year kohta. Vaata ettevõtte AlphaSense kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/27/2025

Keskmine Kogutasu

₹630K - ₹733K
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
₹582K₹630K₹733K₹815K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Finantsanalüütik andmete sisestusts ettevõttes AlphaSense avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

AlphaSense ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Finantsanalüütik pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Finantsanalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes AlphaSense in India on aastase kogutasuga ₹814,716. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte AlphaSense Finantsanalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹581,940.

Esiletõstetud töökohad

    AlphaSense jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • LeverX
  • Brandt Information Services
  • Arcesium
  • SoftServe
  • MRI Software
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid