Ettevõtete kataloog
AlphaGrep Securities
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Andmeteadlane

  • Kõik Andmeteadlane Palgad

AlphaGrep Securities Andmeteadlane Palgad

Mediaanne Andmeteadlane tasupaketi in India kogusumma ettevõttes AlphaGrep Securities on ₹9.41M year kohta. Vaata ettevõtte AlphaGrep Securities kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/27/2025

Mediaan pakk
company icon
AlphaGrep Securities
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹9.41M
Tase
L4
Põhipalk
₹9.41M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
1 Aasta
Millised on karjääritasemed AlphaGrep Securities?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Andmeteadlane pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes AlphaGrep Securities in India on aastase kogutasuga ₹13,068,538. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte AlphaGrep Securities Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹9,407,029.

Esiletõstetud töökohad

    AlphaGrep Securities jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Cashfree
  • MD Financial Management
  • Navi
  • HDFC
  • BharatPe
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid