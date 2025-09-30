Tarkvaraarendaja kogutasu in Pune Metropolitan Region ettevõttes Allstate on ₹2.19M year kohta taseme B2 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Pune Metropolitan Region kogusumma on ₹3.11M. Vaata ettevõtte Allstate kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
A1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B2
₹2.19M
₹2.02M
₹0
₹162K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
