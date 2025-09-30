Ettevõtete kataloog
Allstate
Allstate Tarkvaraarendaja Palgad kohas Pune Metropolitan Region

Tarkvaraarendaja kogutasu in Pune Metropolitan Region ettevõttes Allstate on ₹2.19M year kohta taseme B2 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Pune Metropolitan Region kogusumma on ₹3.11M. Vaata ettevõtte Allstate kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
A1
(Algajate Tase)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B2
₹2.19M
₹2.02M
₹0
₹162K
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Millised on karjääritasemed Allstate?

Kaasatud ametinimetused

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Allstate in Pune Metropolitan Region on aastase kogutasuga ₹4,356,331. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Allstate Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Pune Metropolitan Region on ₹3,113,526.

