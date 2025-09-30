Ettevõtete kataloog
Allstate
Allstate Tarkvaraarendaja Palgad kohas New York City Area

Tarkvaraarendaja kogutasu in New York City Area ettevõttes Allstate on $75.5K year kohta taseme A1 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in New York City Area kogusumma on $67.5K. Vaata ettevõtte Allstate kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
A1
(Algajate Tase)
$75.5K
$75.5K
$0
$0
A2
$ --
$ --
$ --
$ --
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
Vaata 4 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Millised on karjääritasemed Allstate?

Kaasatud ametinimetused

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

The highest paying salary package reported for a Tarkvaraarendaja at Allstate in New York City Area sits at a yearly total compensation of $90,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allstate for the Tarkvaraarendaja role in New York City Area is $67,477.

