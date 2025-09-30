Tarkvaraarendaja tasu in India ettevõttes Allstate ulatub ₹984K year kohta taseme B1 puhul kuni ₹2.33M year kohta taseme B2 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹1.58M. Vaata ettevõtte Allstate kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
A1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹976K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
