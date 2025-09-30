Ettevõtete kataloog
Allstate
Allstate Aktuar Palgad kohas Canada

Mediaanne Aktuar tasupaketi in Canada kogusumma ettevõttes Allstate on CA$74.6K year kohta. Vaata ettevõtte Allstate kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
Allstate
Actuarial Analyst
Markham, ON, Canada
Kokku aastas
CA$74.6K
Tase
L1
Põhipalk
CA$74.6K
Stock (/yr)
CA$0
Boonus
CA$0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
1 Aasta
KKK

Kõrgeima palgaga Aktuar ametikoha palgapakett ettevõttes Allstate in Canada on aastase kogutasuga CA$191,343. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Allstate Aktuar ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$74,613.

