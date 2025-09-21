Ettevõtete kataloog
Alloy
Alloy Müügiinsener Palgad

Keskmine Müügiinsener kogutasu in United States ettevõttes Alloy ulatub $160K kuni $234K year kohta. Vaata ettevõtte Alloy kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/21/2025

Keskmine Kogutasu

$184K - $210K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$160K$184K$210K$234K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

$160K

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Alloy ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

10 years post-termination exercise window.



Kõrgeima palgaga Müügiinsener ametikoha palgapakett ettevõttes Alloy in United States on aastase kogutasuga $233,640. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Alloy Müügiinsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $160,380.

