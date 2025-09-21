Ettevõtete kataloog
Allianz
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Juhtimiskonsultant

  • Kõik Juhtimiskonsultant Palgad

Allianz Juhtimiskonsultant Palgad

Mediaanne Juhtimiskonsultant tasupaketi in Germany kogusumma ettevõttes Allianz on €78.7K year kohta. Vaata ettevõtte Allianz kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/21/2025

Mediaan pakk
company icon
Allianz
Senior Consultant
Munich, BY, Germany
Kokku aastas
€78.7K
Tase
L3
Põhipalk
€73.8K
Stock (/yr)
€0
Boonus
€4.9K
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
4 Aastat
Millised on karjääritasemed Allianz?

€142K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt €26.6K+ (mõnikord €266K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Juhtimiskonsultant pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Juhtimiskonsultant ametikoha palgapakett ettevõttes Allianz in Germany on aastase kogutasuga €132,040. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Allianz Juhtimiskonsultant ametikoha keskmine aastane kogutasu in Germany on €79,401.

Esiletõstetud töökohad

    Allianz jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Munich Re Group
  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Chase
  • Bank of America
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid