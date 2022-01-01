Ettevõtete kataloog
Allen Institute for AI Palgad

Allen Institute for AI palk ulatub $111,976 kogutasus aastas Personaliosakond ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $382,080 Ettevõtte Arendus ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Allen Institute for AI. Viimati uuendatud: 11/14/2025

Tarkvaraarendaja
Median $213K
Ettevõtte Arendus
$382K
Andmeteadlane
$190K

Personaliosakond
$112K
Toote Disainer
$132K
Müük
$184K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Allen Institute for AI on Ettevõtte Arendus at the Common Range Average level aastase kogutasuga $382,080. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Allen Institute for AI keskmine aastane kogutasu on $186,898.

