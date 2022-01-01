Ettevõtete kataloog
AlixPartners Palgad

AlixPartners palga vahemik varieerub $84,619 kogu kompensatsioonis aastas Finantsanalüütik madalamas otsas kuni $435,750 Juhtimiskonsultant kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt AlixPartners. Viimati uuendatud: 8/23/2025

$160K

Juhtimiskonsultant
Consultant $130K
Vice President $243K
Senior Vice President $336K
Director $436K
Ärianalüütik
$432K
Äri arendus
$413K

Andmeteadlane
$101K
Finantsanalüütik
$84.6K
Personaliosakond
$199K
Projektijuht
$176K
Tarkvaraarendaja
$191K
Tehniline programmijuht
$221K
KKK

Kõrgeima palgaga roll AlixPartners on Juhtimiskonsultant at the Director level aastase kogukompensatsiooniga $435,750. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
AlixPartners mediaan aastane kogukompensatsioon on $210,050.

Muud ressursid