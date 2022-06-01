Aledade Palgad

Ettevõtete kataloog
Aledade palga vahemik varieerub $96,900 kogu kompensatsioonis aastas Andmeanalüütik madalamas otsas kuni $250,000 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Aledade. Viimati uuendatud: 8/12/2025

Tarkvaraarendaja
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
Tarkvaraarenduse juht
Median $250K
Tootehaldusr
Median $160K

Administratiivassistent
$101K
Ärianalüütik
$99.5K
Andmeanalüütik
$96.9K
Õigusabi
$139K
Toote disainer
$158K
Värbaja
$128K
Omandamise ajakava

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aledade-s kehtivad Aktsia/omakapitali toetused 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (2.08% kuus)

KKK

