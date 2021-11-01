Ettevõtete kataloog
Alchemy
Alchemy Palgad

Alchemy palga vahemik varieerub $130,650 kogu kompensatsioonis aastas Juhtimiskonsultant madalamas otsas kuni $263,675 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Alchemy. Viimati uuendatud: 8/24/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $240K
Juhtimiskonsultant
$131K
Tootehaldusr
$263K

Värbaja
$179K
Tarkvaraarenduse juht
$264K
UX uurija
$149K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Alchemy on Tarkvaraarenduse juht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $263,675. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Alchemy mediaan aastane kogukompensatsioon on $209,550.

Muud ressursid