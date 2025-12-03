Ettevõtete kataloog
AlayaCare
Keskmine Klienditeenindus kogutasu in Canada ettevõttes AlayaCare ulatub CA$63.3K kuni CA$86.7K year kohta. Vaata ettevõtte AlayaCare kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Keskmine Kogutasu

$49.6K - $58.8K
Canada
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$45.8K$49.6K$58.8K$62.7K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Kõrgeima palgaga Klienditeenindus ametikoha palgapakett ettevõttes AlayaCare in Canada on aastase kogutasuga CA$86,720. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte AlayaCare Klienditeenindus ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$63,343.

