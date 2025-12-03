Ettevõtete kataloog
Toote Juht tasu in United States ettevõttes Alarm.com ulatub $108K year kohta taseme Product Manager I puhul kuni $127K year kohta taseme Product Manager II puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $120K. Vaata ettevõtte Alarm.com kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Product Manager I
$108K
$103K
$2.6K
$2.5K
Product Manager II
$127K
$120K
$4.2K
$2.3K
Senior Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Lisa KompVõrdle Tasemeid

Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

20%

AASTA 1

20%

AASTA 2

20%

AASTA 3

20%

AASTA 4

20%

AASTA 5

Aktsia tüüp
RSU

Alarm.com ettevõttes kuuluvad RSUs 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 4th-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 5th-AASTA (20.00% aastas)

0%

AASTA 1

40%

AASTA 2

0%

AASTA 3

40%

AASTA 4

20%

AASTA 5

Aktsia tüüp
RSU

Alarm.com ettevõttes kuuluvad RSUs 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 0% õigused omandatakse 1st-AASTA (NaN% perioodi kohta)

  • 40% õigused omandatakse 2nd-AASTA (40.00% aastas)

  • 0% õigused omandatakse 3rd-AASTA (NaN% perioodi kohta)

  • 40% õigused omandatakse 4th-AASTA (40.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 5th-AASTA (20.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Toote Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Alarm.com in United States on aastase kogutasuga $134,250. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Alarm.com Toote Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $120,000.

