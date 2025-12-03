Toote Juht tasu in United States ettevõttes Alarm.com ulatub $108K year kohta taseme Product Manager I puhul kuni $127K year kohta taseme Product Manager II puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $120K. Vaata ettevõtte Alarm.com kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Product Manager I
$108K
$103K
$2.6K
$2.5K
Product Manager II
$127K
$120K
$4.2K
$2.3K
Senior Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
20%
AASTA 1
20%
AASTA 2
20%
AASTA 3
20%
AASTA 4
20%
AASTA 5
Alarm.com ettevõttes kuuluvad RSUs 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 4th-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 5th-AASTA (20.00% aastas)
0%
AASTA 1
40%
AASTA 2
0%
AASTA 3
40%
AASTA 4
20%
AASTA 5
