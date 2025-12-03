Mediaanne Riistvara Insener tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Alarm.com on $151K year kohta. Vaata ettevõtte Alarm.com kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
20%
AASTA 1
20%
AASTA 2
20%
AASTA 3
20%
AASTA 4
20%
AASTA 5
Alarm.com ettevõttes kuuluvad RSUs 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 4th-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 5th-AASTA (20.00% aastas)
0%
AASTA 1
40%
AASTA 2
0%
AASTA 3
40%
AASTA 4
20%
AASTA 5
Alarm.com ettevõttes kuuluvad RSUs 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
0% õigused omandatakse 1st-AASTA (NaN% perioodi kohta)
40% õigused omandatakse 2nd-AASTA (40.00% aastas)
0% õigused omandatakse 3rd-AASTA (NaN% perioodi kohta)
40% õigused omandatakse 4th-AASTA (40.00% aastas)
20% õigused omandatakse 5th-AASTA (20.00% aastas)
