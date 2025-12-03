Ettevõtete kataloog
Alarm.com
Alarm.com Riistvara Insener Palgad

Mediaanne Riistvara Insener tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Alarm.com on $151K year kohta. Vaata ettevõtte Alarm.com kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Mediaan pakk
company icon
Alarm.com
Device Engineer
West McLean, VA
Kokku aastas
$151K
Tase
Senior
Põhipalk
$121K
Stock (/yr)
$25K
Boonus
$5K
Aastat ettevõttes
6 Aastat
Aastat kogemust
6 Aastat
Millised on karjääritasemed Alarm.com?
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Õiguste omandamise graafik

20%

AASTA 1

20%

AASTA 2

20%

AASTA 3

20%

AASTA 4

20%

AASTA 5

Aktsia tüüp
RSU

Alarm.com ettevõttes kuuluvad RSUs 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 4th-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 5th-AASTA (20.00% aastas)

0%

AASTA 1

40%

AASTA 2

0%

AASTA 3

40%

AASTA 4

20%

AASTA 5

Aktsia tüüp
RSU

Alarm.com ettevõttes kuuluvad RSUs 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 0% õigused omandatakse 1st-AASTA (NaN% perioodi kohta)

  • 40% õigused omandatakse 2nd-AASTA (40.00% aastas)

  • 0% õigused omandatakse 3rd-AASTA (NaN% perioodi kohta)

  • 40% õigused omandatakse 4th-AASTA (40.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 5th-AASTA (20.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Riistvara Insener ametikoha palgapakett ettevõttes Alarm.com in United States on aastase kogutasuga $227,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Alarm.com Riistvara Insener ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $161,000.

Muud ressursid

