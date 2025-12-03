Ettevõtete kataloog
Alan
Alan Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in France kogusumma ettevõttes Alan on €83.6K year kohta. Vaata ettevõtte Alan kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Mediaan pakk
company icon
Alan
Software Engineer
Paris, IL, France
Kokku aastas
$96.4K
Tase
D
Põhipalk
$84.7K
Stock (/yr)
$11.8K
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed Alan?
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Alan ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

7 years post-termination exercise window.



Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Alan in France on aastase kogutasuga €131,777. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Alan Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in France on €77,238.

Muud ressursid

