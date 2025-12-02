Ettevõtete kataloog
Alan Toote Disainer Palgad

Keskmine Toote Disainer kogutasu in France ettevõttes Alan ulatub €65.8K kuni €93.8K year kohta. Vaata ettevõtte Alan kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/2/2025

Keskmine Kogutasu

$86.9K - $102K
France
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$75.8K$86.9K$102K$108K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Alan ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

7 years post-termination exercise window.



KKK

Kõrgeima palgaga Toote Disainer ametikoha palgapakett ettevõttes Alan in France on aastase kogutasuga €93,829. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Alan Toote Disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in France on €65,761.

Muud ressursid

