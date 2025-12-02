Ettevõtete kataloog
Keskmine Turundus kogutasu in France ettevõttes Alan ulatub €34.4K kuni €48.1K year kohta. Vaata ettevõtte Alan kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/2/2025

Keskmine Kogutasu

$42.9K - $49.9K
France
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$39.6K$42.9K$49.9K$55.5K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Alan ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

7 years post-termination exercise window.



KKK

Kõrgeima palgaga Turundus ametikoha palgapakett ettevõttes Alan in France on aastase kogutasuga €48,108. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Alan Turundus ametikoha keskmine aastane kogutasu in France on €34,363.

Muud ressursid

