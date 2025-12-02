Ettevõtete kataloog
AkzoNobel
AkzoNobel Administratiivassistent Palgad

Keskmine Administratiivassistent kogutasu in Taiwan ettevõttes AkzoNobel ulatub NT$691K kuni NT$943K year kohta. Vaata ettevõtte AkzoNobel kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/2/2025

$24.1K - $29.1K
Taiwan
$22.5K$24.1K$29.1K$30.7K
Kõrgeima palgaga Administratiivassistent ametikoha palgapakett ettevõttes AkzoNobel in Taiwan on aastase kogutasuga NT$943,320. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte AkzoNobel Administratiivassistent ametikoha keskmine aastane kogutasu in Taiwan on NT$691,226.

