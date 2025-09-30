Ettevõtete kataloog
Akveo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Warsaw Metropolitan Area

Akveo Tarkvaraarendaja Palgad kohas Warsaw Metropolitan Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Warsaw Metropolitan Area kogusumma ettevõttes Akveo on PLN 225K year kohta. Vaata ettevõtte Akveo kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
Akveo
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Kokku aastas
PLN 225K
Tase
L2
Põhipalk
PLN 225K
Stock (/yr)
PLN 0
Boonus
PLN 0
Aastat ettevõttes
5 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed Akveo?

PLN 600K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Panusta

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Akveo in Warsaw Metropolitan Area on aastase kogutasuga PLN 266,328. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Akveo Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Warsaw Metropolitan Area on PLN 225,000.

