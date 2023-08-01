Ettevõtete kataloog
Akveo
Akveo Palgad

Akveo palga vahemik varieerub $27,175 kogu kompensatsioonis aastas Värbaja madalamas otsas kuni $84,420 Lahendusarhitekt kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Akveo. Viimati uuendatud: 8/21/2025

$160K

Toote disaini juht
$58.4K
Värbaja
$27.2K
Tarkvaraarendaja
$60.3K

Lahendusarhitekt
$84.4K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Akveo on Lahendusarhitekt at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $84,420. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Akveo mediaan aastane kogukompensatsioon on $59,364.

