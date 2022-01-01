Ettevõtete kataloog
Akuna Capital Palgad

Akuna Capital palga vahemik varieerub $65,325 kogu kompensatsioonis aastas Raamatupidaja madalamas otsas kuni $425,071 Tarkvaraarendaja kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Akuna Capital. Viimati uuendatud: 8/20/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

Täielik tarkvara insener

Kvantitatiivne arendaja

Backend tarkvara insener

Tarkvaraarenduse juht
Median $260K
Andmeteadlane
Median $225K

Raamatupidaja
$65.3K
Äri operatsioonid
$108K
Finantsanalüütik
$127K
Infotehnoloog
$221K
Projektijuht
Median $155K
Värbaja
$99.5K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Akuna Capital on Tarkvaraarendaja at the Senior Software Engineer level aastase kogukompensatsiooniga $425,071. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Akuna Capital mediaan aastane kogukompensatsioon on $179,209.

