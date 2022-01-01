Ettevõtete kataloog
AKQA
AKQA Palgad

AKQA palga vahemik varieerub $12,040 kogu kompensatsioonis aastas Toote disaini juht madalamas otsas kuni $130,000 Tarkvaraarendaja kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt AKQA. Viimati uuendatud: 8/20/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $130K
Toote disainer
Median $65K
Ärianalüütik
$81.8K

Sisu looja
$63.8K
Turundus
$119K
Toote disaini juht
$12K
Projektijuht
$112K
Tarkvaraarenduse juht
$106K
KKK

The highest paying role reported at AKQA is Tarkvaraarendaja with a yearly total compensation of $130,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AKQA is $93,899.

