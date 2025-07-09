Ettevõtete kataloog
Akkodis
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

Akkodis Palgad

Akkodis palga vahemik varieerub $3,989 kogu kompensatsioonis aastas Värbaja madalamas otsas kuni $233,199 Müük kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Akkodis. Viimati uuendatud: 8/20/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $109K
Meditsiinilise tehnika insener
$52.9K
Andmeteadlane
$60.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Infotehnoloog
$44.4K
Tootehaldusr
$52.1K
Programmijuht
$94.1K
Värbaja
$4K
Müük
$233K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

Kõrgeima palgaga roll Akkodis on Müük at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $233,199. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Akkodis mediaan aastane kogukompensatsioon on $56,521.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti Akkodis jaoks

Seotud ettevõtted

  • Airbnb
  • Microsoft
  • Intuit
  • Netflix
  • Roblox
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid