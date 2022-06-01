Ettevõtete kataloog
Aisera
Aisera Palgad

Aisera palga vahemik varieerub $31,032 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarendaja madalamas otsas kuni $283,575 Programmijuht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Aisera. Viimati uuendatud: 8/11/2025

$160K

Andmeteadlane
$164K
Tootehaldusr
$226K
Programmijuht
$284K

Müük
$186K
Müügiinsener
$281K
Tarkvaraarendaja
$31K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Aisera on Programmijuht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $283,575. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Aisera mediaan aastane kogukompensatsioon on $206,163.

Muud ressursid