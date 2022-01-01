Ettevõtete kataloog
Airtel India
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Airtel India Palgad

Airtel India palk ulatub $3,631 kogutasus aastas Turundusoperatsioonid ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $113,207 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Airtel India. Viimati uuendatud: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Tarkvaraarendaja
Software Engineer $13.6K
Senior Software Engineer $23.4K
Lead Software Engineer $40.6K
Senior Lead Software Engineer $51.9K

Frontend tarkvarainsener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener

Toote Juht
Median $42K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $113K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Andmeteadlane
Median $36.8K
Ärianalüütik
Median $21.3K
Ärendus
$45.5K
Andmeanalüütik
$35.2K
Finantsanalüütik
$7.5K
Personaliosakond
$16.4K
Infotehnoloog (IT)
$4.4K
Turundus
$56.1K
Turundusoperatsioonid
$3.6K
Toote Disainer
Median $29K
Toote Disaini Juht
$67.8K
Projekti Juht
$34.2K
Müük
$14.7K
Küberturbe Analüütik
$12K
Lahenduste Arhitekt
$49.4K

Andmete arhitekt

Koguhüvitised
$25.9K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Airtel India on Tarkvaraarenduse Juht aastase kogutasuga $113,207. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Airtel India keskmine aastane kogutasu on $31,578.

Esiletõstetud töökohad

    Airtel India jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Vodafone
  • BT
  • Safaricom
  • MTS
  • Sprint
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid