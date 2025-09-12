Ettevõtete kataloog
Airtel Africa
Airtel Africa Palgad

Airtel Africa palk ulatub $5,814 kogutasus aastas Ärioperatsioonide Juht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $241,200 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Airtel Africa. Viimati uuendatud: 11/16/2025

Tarkvaraarendaja
Median $21.6K

Backend tarkvarainsener

Raamatupidaja
$23.1K
Ärioperatsioonide Juht
$5.8K

Infotehnoloog (IT)
$23.1K
Toote Juht
$53.4K
Projekti Juht
$43.8K
Tarkvaraarenduse Juht
$241K
Lahenduste Arhitekt
$59.9K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Airtel Africa on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $241,200. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Airtel Africa keskmine aastane kogutasu on $33,476.

