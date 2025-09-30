Tarkvaraarendaja kogutasu in Munich Metro Region ettevõttes Airbus on €80K year kohta taseme L2 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Munich Metro Region kogusumma on €83.7K. Vaata ettevõtte Airbus kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
€80K
€78.9K
€0
€1.1K
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
