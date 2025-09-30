Tarkvaraarendaja tasu in India ettevõttes Airbus ulatub ₹1.23M year kohta taseme L1 puhul kuni ₹2.54M year kohta taseme l3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹2M. Vaata ettevõtte Airbus kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Junior Software Engineer
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
