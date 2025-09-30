Ettevõtete kataloog
Airbus
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • India

Airbus Tarkvaraarendaja Palgad kohas India

Tarkvaraarendaja tasu in India ettevõttes Airbus ulatub ₹1.23M year kohta taseme L1 puhul kuni ₹2.54M year kohta taseme l3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹2M. Vaata ettevõtte Airbus kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Junior Software Engineer
L1(Algajate Tase)
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
l3
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Vaata 2 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

₹13.94M

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt ₹2.61M+ (mõnikord ₹26.14M+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta
Millised on karjääritasemed Airbus?

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

El paquete salarial más alto reportado para un Tarkvaraarendaja en Airbus in India tiene una compensación total anual de ₹2,991,809. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Airbus para el puesto de Tarkvaraarendaja in India es ₹1,996,303.

Esiletõstetud töökohad

    Airbus jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Bell Flight
  • Southern
  • Textron
  • Huntington Ingalls Industries
  • EPAM Systems
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid