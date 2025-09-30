Ettevõtete kataloog
Airbus
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Greater Bristol

Airbus Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Bristol

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Greater Bristol kogusumma ettevõttes Airbus on £58.3K year kohta. Vaata ettevõtte Airbus kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
Airbus
Software Engineer
Bristol, EN, United Kingdom
Kokku aastas
£58.3K
Tase
Junior Software Engineer
Põhipalk
£51.7K
Stock (/yr)
£4.1K
Boonus
£2.5K
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
3 Aastat
Millised on karjääritasemed Airbus?

£121K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Airbus in Greater Bristol on aastase kogutasuga £79,596. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Airbus Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Bristol on £56,989.

