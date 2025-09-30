Ettevõtete kataloog
Airbus
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Mehaanikinsener

  • Kõik Mehaanikinsener Palgad

  • Greater Bengaluru

Airbus Mehaanikinsener Palgad kohas Greater Bengaluru

Mediaanne Mehaanikinsener tasupaketi in Greater Bengaluru kogusumma ettevõttes Airbus on ₹1.96M year kohta. Vaata ettevõtte Airbus kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
Airbus
Engineer
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹1.96M
Tase
E2
Põhipalk
₹1.86M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹102K
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
2 Aastat
Millised on karjääritasemed Airbus?

₹13.94M

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt ₹2.61M+ (mõnikord ₹26.14M+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Mehaanikinsener pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Mehaanikinsener ametikoha palgapakett ettevõttes Airbus in Greater Bengaluru on aastase kogutasuga ₹3,401,519. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Airbus Mehaanikinsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Bengaluru on ₹1,875,955.

Esiletõstetud töökohad

    Airbus jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Bell Flight
  • Southern
  • Textron
  • Huntington Ingalls Industries
  • EPAM Systems
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid