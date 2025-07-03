Ettevõtete kataloog
Airalo
Airalo Palgad

Airalo palk ulatub $11,760 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $104,267 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas.

Klienditeenindus
$11.8K
Tarkvaraarendaja
$62.7K
Tarkvaraarenduse Juht
$104K

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Airalo on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $104,267. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Airalo keskmine aastane kogutasu on $62,708.

