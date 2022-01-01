Ettevõtete kataloog
Air Liquide
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

Air Liquide Palgad

Air Liquide palga vahemik varieerub $3,681 kogu kompensatsioonis aastas Finantsanalüütik madalamas otsas kuni $124,773 UX uurija kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Air Liquide. Viimati uuendatud: 8/13/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $63.8K
Raamatupidaja
$35.3K
Administratiivassistent
$17.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Meditsiinilise tehnika insener
$84.6K
Ärianalüütik
$58.7K
Äri arendus
$45.4K
Klienditeenindus
$31.6K
Andmeanalüütik
$80.4K
Andmeteadlane
$122K
Elektriinsener
$104K
Finantsanalüütik
$3.7K
Infotehnoloog
$99.5K
Mehaanika insener
$51.6K
Projektijuht
$58.9K
Lahendusarhitekt
$19.1K
Kogu tasustamine
$16.6K
UX uurija
$125K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

Kõrgeima palgaga roll Air Liquide on UX uurija at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $124,773. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Air Liquide mediaan aastane kogukompensatsioon on $58,667.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti Air Liquide jaoks

Seotud ettevõtted

  • Doctolib
  • Cure.Fit
  • Dialogue
  • Mindbody
  • Tempo
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid