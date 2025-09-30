Ettevõtete kataloog
AIG
AIG Tarkvaraarenduse Juht Palgad kohas New York City Area

Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in New York City Area kogusumma ettevõttes AIG on $200K year kohta.

Mediaan pakk
company icon
AIG
VP Data Engineering
New York, NY
Kokku aastas
$200K
Tase
-
Põhipalk
$200K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
6 Aastat
Aastat kogemust
20 Aastat
$160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

The highest paying salary package reported for a Tarkvaraarenduse Juht at AIG in New York City Area sits at a yearly total compensation of $415,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AIG for the Tarkvaraarenduse Juht role in New York City Area is $240,000.

